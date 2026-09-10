Rebar Kurdish Tafsir Тафсир: Al-Baqarah Ая 75

[ أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ ] ئایا ئێوه تهماحی ئهوهتان ههیهو چاوهڕێی ئهوهن كه جولهكه ئێوه بهڕاست بزانن و ئیمانتان پێ بێنن [ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (٧٥) ] كاتێك كۆمهڵێك لهوان گوێیان له فهرمایشتی خوای گهوره ئهبوو له تهوراتدا (ئهمهیش بهڵگهیه لهسهر ئهوهی كه تهورات و سهرجهم پهرتوكه ئاسمانیهكان وهكو قورئان كهڵام و فهرموودهی خوای گهورهن) له دوای ئهوهی كه لێی تێ ئهگهیشتن دهستكاریان ئهكردو شتیان لێ زیادو كهم ئهكردو ئهیانگۆڕی به گوێرهی ههواو ئارهزووی خۆیان وه ئهیشیانزانی كه دهستكاری كردنی حهرامه.