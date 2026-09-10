Tafseer Jalalayn Тафсир: Al-Baqarah Ая 74

﴿ثُمَّ قَسَتۡ قُلُوبُكُم﴾ أَيّهَا الْيَهُود صَلَبَتْ عَنْ قَبُول الْحَقّ ﴿مِّنۢ بَعۡدِ ذَ ٰلِكَ﴾ الْمَذْكُور مِنْ إحْيَاء الْقَتِيل وَمَا قَبْله مِنْ الْآيَات ﴿فَهِیَ كَٱلۡحِجَارَةِ﴾ فِي الْقَسْوَة ﴿أَوۡ أَشَدُّ قَسۡوَةࣰۚ﴾ مِنْهَا ﴿وَإِنَّ مِنَ ٱلۡحِجَارَةِ لَمَا یَتَفَجَّرُ مِنۡهُ ٱلۡأَنۡهَـٰرُۚ وَإِنَّ مِنۡهَا لَمَا یَشَّقَّقُ﴾ فِيهِ إدْغَام التَّاء فِي الْأَصْل فِي الشِّين ﴿فَیَخۡرُجُ مِنۡهُ ٱلۡمَاۤءُۚ وَإِنَّ مِنۡهَا لَمَا یَهۡبِطُ﴾ يَنْزِل مِنْ عُلْو إلَى أَسْفَل ﴿مِنۡ خَشۡیَةِ ٱللَّهِۗ﴾ وَقُلُوبكُمْ لَا تَتَأَثَّر وَلَا تَلِين وَلَا تَخْشَع ﴿وَمَا ٱللَّهُ بِغَـٰفِلٍ عَمَّا تَعۡمَلُونَ ٧٤﴾ وَإِنَّمَا يُؤَخِّركُمْ لِوَقْتِكُمْ وَفِي قِرَاءَة بالتحتانية وَفِيهِ الْتِفَات عَنْ الْخِطَاب