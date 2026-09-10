Rebar Kurdish Tafsir Тафсир: Al-Baqarah Ая 67

{بەسەرهاتی مانگاكەی بەنی ئیسرائیل} [ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً ] دوای ئهوهی كهسێكی دهوڵهمهند كه منداڵی نهبوو لهناو بهنو ئیسرائیلدا كوژرا وه نهزانرا كه بكوژهكهی كێیه ههر كهسێك لهسهر خۆی لای ئهدا خوای گهوره ئهمری كرد به موسی پێیان بفهرمه با مانگایهك سهر ببڕن، موسی صلی الله علیه وسلم به قهومهكهی فهرموو پهروهردگار فهرمانتان پێ ئهكات كه مانگایهك سهر ببڕن [ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ] وتیان: ئهی موسی تۆ گاڵتهو سووكایهتی و یاریمان پێ ئهكهی [ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ (٦٧) ] موسی صلی الله علیه وسلم فهرمووی: پهنا ئهگرم بهخوای گهوره من له نهفام و نهزانان بم كه بهناو خوای گهورهوه قسه بكهم.