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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Baqarah Ая 64
Al-Baqarah
64
2:64
ثم توليتم من بعد ذالك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ٦٤
ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ ۖ فَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ لَكُنتُم مِّنَ ٱلْخَـٰسِرِينَ ٦٤
ثُمَّ
ﱪ
تَوَلَّيۡتُم
ﱫ
مِّنۢ
ﱬ
بَعۡدِ
ﱭ
ذَٰلِكَۖ
ﱮﱯ
فَلَوۡلَا
ﱰ
فَضۡلُ
ﱱ
ٱللَّهِ
ﱲ
عَلَيۡكُمۡ
ﱳ
وَرَحۡمَتُهُۥ
ﱴ
لَكُنتُم
ﱵ
مِّنَ
ﱶ
ٱلۡخَٰسِرِينَ
ﱷ
٦٤
ﱸ
После этого вы отвернулись, и если бы не милость и милосердие Аллаха к вам, вы непременно оказались бы в числе потерпевших убыток.
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