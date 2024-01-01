3

Всевышний поведал о людях, неверие которых стало их неотъемлемым качеством. Таких людей невозможно отдалить от неверия, поскольку они будут исповедовать его, не взирая на проповеди и увещевания. Предостерегают их от наказания или нет - они все равно отказываются обратиться в правую веру. Следует знать, что, в принципе, неверием является полное или частичное отрицание того, что проповедовал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Неверующие люди не извлекают пользы из этих проповедей, но зато узнают истину и лишаются возможности оправдаться перед Аллахом собственной неосведомленностью. Этим откровением Всевышний Аллах словно запретил Своему посланнику, да благословит его Аллах и приветствует, надеяться на то, что неверующие обратятся в ислам, и печалиться от того, что они отказываются уверовать. Затем Всевышний Аллах поведал о препятствиях, которые мешают им уверовать, и сказал: