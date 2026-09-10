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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Baqarah Ая 58
Al-Baqarah
58
2:58
واذ قلنا ادخلوا هاذه القرية فكلوا منها حيث شيتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين ٥٨
وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُوا۟ هَـٰذِهِ ٱلْقَرْيَةَ فَكُلُوا۟ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًۭا وَٱدْخُلُوا۟ ٱلْبَابَ سُجَّدًۭا وَقُولُوا۟ حِطَّةٌۭ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَـٰيَـٰكُمْ ۚ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ٥٨
وَإِذۡ
ﱁ
قُلۡنَا
ﱂ
ٱدۡخُلُواْ
ﱃ
هَٰذِهِ
ﱄ
ٱلۡقَرۡيَةَ
ﱅ
فَكُلُواْ
ﱆ
مِنۡهَا
ﱇ
حَيۡثُ
ﱈ
شِئۡتُمۡ
ﱉ
رَغَدٗا
ﱊ
وَٱدۡخُلُواْ
ﱋ
ٱلۡبَابَ
ﱌ
سُجَّدٗا
ﱍ
وَقُولُواْ
ﱎ
حِطَّةٞ
ﱏ
نَّغۡفِرۡ
ﱐ
لَكُمۡ
ﱑ
خَطَٰيَٰكُمۡۚ
ﱒﱓ
وَسَنَزِيدُ
ﱔ
ٱلۡمُحۡسِنِينَ
ﱕ
٥٨
ﱖ
Вот Мы сказали: «Войдите в этот город и ешьте вволю, где пожелаете. Войдите во врата, поклонившись, и скажите: «Прости нас!». Мы простим ваши прегрешения и приумножим награду творящим добро».
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