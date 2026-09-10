Rebar Kurdish Tafsir Тафсир: Al-Baqarah Ая 57

[ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى ] وه خوای گهوره به ههوری سپی سێبهری فێنكی بۆتان كرد بۆ ئهوهی له گهرمای خۆر بتانپارێزێ، وه گهزۆ كه خواردنێكی شیرینه (وَالسَّلْوَى) وتراوه: ههنگوینه یاخود باڵندهیهكه له سوێسكه گهورهتره گۆشتێكی خۆشی ههیه خوای گهوره بۆی دابهزاندن [ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ] دهی بخۆن لهو ڕزقه پاك و خۆشهی كه خوای گهوره پێی بهخشیون [ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (٥٧) ] ئێمه زوڵممان لێیان نهكرد بهڵام خۆیان زوڵمیان له نهفسی خۆیان ئهكرد به تاوان كردن.