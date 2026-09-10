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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Baqarah Ая 55
Al-Baqarah
55
2:55
واذ قلتم يا موسى لن نومن لك حتى نرى الله جهرة فاخذتكم الصاعقة وانتم تنظرون ٥٥
وَإِذْ قُلْتُمْ يَـٰمُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةًۭ فَأَخَذَتْكُمُ ٱلصَّـٰعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ٥٥
وَإِذۡ
ﲚ
قُلۡتُمۡ
ﲛ
يَٰمُوسَىٰ
ﲜ
لَن
ﲝ
نُّؤۡمِنَ
ﲞ
لَكَ
ﲟ
حَتَّىٰ
ﲠ
نَرَى
ﲡ
ٱللَّهَ
ﲢ
جَهۡرَةٗ
ﲣ
فَأَخَذَتۡكُمُ
ﲤ
ٱلصَّٰعِقَةُ
ﲥ
وَأَنتُمۡ
ﲦ
تَنظُرُونَ
ﲧ
٥٥
ﲨ
Вот вы сказали: «О Муса (Моисей)! Мы не поверим тебе, пока не увидим Аллаха открыто». Вас поразила молния (или постигла гибель), тогда как вы наблюдали за этим.
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