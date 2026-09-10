Rebar Kurdish Tafsir Тафсир: Al-Baqarah Ая 55

{بەنی ئیسرائیل لە دونیادا داوای بینینی خوای گەورە دەكەن!} [ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً ] موسی صلی الله علیه وسلم حهفتا كهسی ههڵبژارد له باشترین و چاكترینیان تا لهگهڵیدا بن، ئهمانه وتیان ئهی موسی صلی الله علیه وسلم ئێمه ئیمانت پێ ناهێنین تا خوای گهوره به چاوی خۆمان نهبینین [ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ (٥٥) ] ئاگرێك یان دهنگێك له ئاسمانهوه هات و ههموویانی كوشت و مراندیانی وه ئێوه ئهو شتهتان بهچاوی خۆتان بینی و تهماشاتان دهكرد.