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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Baqarah Ая 54
Al-Baqarah
54
2:54
واذ قال موسى لقومه يا قوم انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا الى باريكم فاقتلوا انفسكم ذالكم خير لكم عند باريكم فتاب عليكم انه هو التواب الرحيم ٥٤
وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِۦ يَـٰقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِٱتِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوٓا۟ إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَٱقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌۭ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ٥٤
وَإِذۡ
ﱾ
قَالَ
ﱿ
مُوسَىٰ
ﲀ
لِقَوۡمِهِۦ
ﲁ
يَٰقَوۡمِ
ﲂ
إِنَّكُمۡ
ﲃ
ظَلَمۡتُمۡ
ﲄ
أَنفُسَكُم
ﲅ
بِٱتِّخَاذِكُمُ
ﲆ
ٱلۡعِجۡلَ
ﲇ
فَتُوبُوٓاْ
ﲈ
إِلَىٰ
ﲉ
بَارِئِكُمۡ
ﲊ
فَٱقۡتُلُوٓاْ
ﲋ
أَنفُسَكُمۡ
ﲌ
ذَٰلِكُمۡ
ﲍ
خَيۡرٞ
ﲎ
لَّكُمۡ
ﲏ
عِندَ
ﲐ
بَارِئِكُمۡ
ﲑ
فَتَابَ
ﲒ
عَلَيۡكُمۡۚ
ﲓﲔ
إِنَّهُۥ
ﲕ
هُوَ
ﲖ
ٱلتَّوَّابُ
ﲗ
ٱلرَّحِيمُ
ﲘ
٥٤
ﲙ
Вот сказал Муса (Моисей) своему народу: «О мой народ! Вы были несправедливы к себе, когда стали поклоняться тельцу. Покайтесь перед своим Создателем и убейте сами себя (пусть невинные убьют беззаконников). Так будет лучше для вас перед вашим Создателем». Затем Он принял ваши покаяния. Воистину, Он - Принимающий покаяния, Милосердный.
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