Rebar Kurdish Tafsir Тафсир: Al-Baqarah Ая 54

[ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ ] موسی صلی الله علیه وسلم به قهومهكهی خۆی فهرموو (ئهوانهی كه گوێرهكهكهیان پهرست): ئهی قهومی خۆم ئێوه بهڕاستی زوڵمتان له نهفسی خۆتان كرد بهوهی كه جگه له خوای گهوره گوێرهكهیهكتان داناو پهرستان [ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ ] ئێوه بگهڕێنهوه بۆ لای پهروهردگارتان و تهوبه بكهن [ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ] خۆتان بكوژن واته: یهكتری بكوژن تهوبهكهیان ئهوه بووه كه كهوتنه ناو یهكتری یهكتریان كوشت [ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ ] ئهمه بۆ ئێوه باشتره لای خوای گهوره [ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ] ئهوهی كه مایهوه خوای گهوره تهوبهی لێ قهبوڵ كردو ئهوهیشی كوژرا بهشههیدی قهبوڵ كرد [ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (٥٤) ] به دڵنیایی خوای گهوره زۆر تهوبه قهبوڵ ئهكات و زۆر بهڕهحم و بهزهییه.