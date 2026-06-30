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Al-Baqarah
5
2:5
اولايك على هدى من ربهم واولايك هم المفلحون ٥
أُو۟لَـٰٓئِكَ عَلَىٰ هُدًۭى مِّن رَّبِّهِمْ ۖ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ٥
أُوْلَٰٓئِكَ
عَلَىٰ
هُدٗى
مِّن
رَّبِّهِمۡۖ
وَأُوْلَٰٓئِكَ
هُمُ
ٱلۡمُفۡلِحُونَ
٥
Они следуют верному руководству от их Господа, и они являются преуспевшими.
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ أُولَئِكَ }
أي: الموصوفون بتلك الصفات الحميدة
{ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ }
أي: على هدى عظيم, لأن التنكير للتعظيم، وأي هداية أعظم من تلك الصفات المذكورة المتضمنة للعقيدة الصحيحة والأعمال المستقيمة، وهل الهداية
[الحقيقية]
إلا هدايتهم، وما سواها
[مما خالفها]
، فهو ضلالة. وأتى بـ \
" على \"
في هذا الموضع, الدالة على الاستعلاء, وفي الضلالة يأتي بـ \
" في \"
كما في قوله:
{ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ }
لأن صاحب الهدى مستعل بالهدى, مرتفع به, وصاحب الضلال منغمس فيه محتقر.
ثم قال:
{ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ }
والفلاح
[هو]
الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، حصر الفلاح فيهم؛ لأنه لا سبيل إلى الفلاح إلا بسلوك سبيلهم, وما عدا تلك السبيل, فهي سبل الشقاء والهلاك والخسار التي تفضي بسالكها إلى الهلاك.