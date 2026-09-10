Rebar Kurdish Tafsir Тафсир: Al-Baqarah Ая 49

{هەندێك لە بەخششەكانی خوای گەورە بۆ بەنی ئیسرائیل} [ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ ] وه ئهی بهنی ئیسرائیل یادی نیعمهتهكانی من بكهنهوه لهسهرتان كاتێك كه ڕزگارم كردن له فیرعهون و دارو دهستهكهی [ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ] كه ئهوان خراپترین و سهختترین سزای ئێوهیان ئهداو پێیان ئهچهشتن [ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ] كوڕانتانیان سهرئهبڕی و ئافرهتهكانیان ئههێشتهوه بۆ خزمهتكاری [ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ (٤٩) ] ئهلهم شتهیشدا تاقیكردنهوهیهكی گهوره ههیه له پهروهردگارهوه، یاخود ئهم رزگاركردنه نیعمهتی خوای گهوره بوو بهسهر ئێوهوه تا دهركهوێت تا چ ڕادهیهك شوكرو تاعهتی خوای گهوره ئهكهن.