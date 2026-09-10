Rebar Kurdish Tafsir Тафсир: Al-Baqarah Ая 47

[ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ ] دیسانهوه ئهی نهوهكانی ئیسرائیل یادی ئهو نیعمهتانهی من بكهنهوه كه ڕژاندم بهسهرتاندا له ناردنی پێغهمبهران و دابهزاندنی پهرتوكهكان و رزگار كردنتان له دهستی فیرعهون [ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ (٤٧) ] وه من فهزڵی ئێوهم دا بهسهر ههموو جیهاندا (جیهانی سهردهمی خۆیان)، ئهمه كاتێك كه ئیماندار بوون و شوێن پێغهمبهرهكهیان صلی الله علیه وسلم كهوتبوون بهڵام دوای ئهوهی كه محمد هات صلی الله علیه وسلم ئهوه باشترین ئوممهت ئوممهتی پێغهمبهره صلی الله علیه وسلم وهكو خوای گهوره ئهفهرمووێ: [ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ] (آلِ عِمْرَانَ : ١١٠) واته: ئهی موسڵمانان ئێوه باشترین ئوممهتن كه هاتبێتن بۆ خهڵكی.