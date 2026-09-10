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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Baqarah Ая 38
Al-Baqarah
38
2:38
قلنا اهبطوا منها جميعا فاما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ٣٨
قُلْنَا ٱهْبِطُوا۟ مِنْهَا جَمِيعًۭا ۖ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّى هُدًۭى فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٣٨
قُلۡنَا
ﱁ
ٱهۡبِطُواْ
ﱂ
مِنۡهَا
ﱃ
جَمِيعٗاۖ
ﱄﱅ
فَإِمَّا
ﱆ
يَأۡتِيَنَّكُم
ﱇ
مِّنِّي
ﱈ
هُدٗى
ﱉ
فَمَن
ﱊ
تَبِعَ
ﱋ
هُدَايَ
ﱌ
فَلَا
ﱍ
خَوۡفٌ
ﱎ
عَلَيۡهِمۡ
ﱏ
وَلَا
ﱐ
هُمۡ
ﱑ
يَحۡزَنُونَ
ﱒ
٣٨
ﱓ
Мы сказали: «Низвергнитесь отсюда все!». Если к вам явится руководство от Меня, то те, которые последуют за Моим руководством, не познают страха и не будут опечалены.
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