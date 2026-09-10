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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Baqarah Ая 37
Al-Baqarah
37
2:37
فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم ٣٧
فَتَلَقَّىٰٓ ءَادَمُ مِن رَّبِّهِۦ كَلِمَـٰتٍۢ فَتَابَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ٣٧
فَتَلَقَّىٰٓ
ﳍ
ءَادَمُ
ﳎ
مِن
ﳏ
رَّبِّهِۦ
ﳐ
كَلِمَٰتٖ
ﳑ
فَتَابَ
ﳒ
عَلَيۡهِۚ
ﳓﳔ
إِنَّهُۥ
ﳕ
هُوَ
ﳖ
ٱلتَّوَّابُ
ﳗ
ٱلرَّحِيمُ
ﳘ
٣٧
ﳙ
Адам принял слова от своего Господа, и Он принял его покаяние. Воистину, Он - Принимающий покаяние, Милосердный.
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