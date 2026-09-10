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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Baqarah Ая 35
Al-Baqarah
35
2:35
وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شيتما ولا تقربا هاذه الشجرة فتكونا من الظالمين ٣٥
وَقُلْنَا يَـٰٓـَٔادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَـٰذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّـٰلِمِينَ ٣٥
وَقُلۡنَا
ﲤ
يَٰٓـَٔادَمُ
ﲥ
ٱسۡكُنۡ
ﲦ
أَنتَ
ﲧ
وَزَوۡجُكَ
ﲨ
ٱلۡجَنَّةَ
ﲩ
وَكُلَا
ﲪ
مِنۡهَا
ﲫ
رَغَدًا
ﲬ
حَيۡثُ
ﲭ
شِئۡتُمَا
ﲮ
وَلَا
ﲯ
تَقۡرَبَا
ﲰ
هَٰذِهِ
ﲱ
ٱلشَّجَرَةَ
ﲲ
فَتَكُونَا
ﲳ
مِنَ
ﲴ
ٱلظَّٰلِمِينَ
ﲵ
٣٥
ﲶ
Мы сказали: «О Адам! Поселись в Раю вместе со своей супругой. Ешьте там вволю, где пожелаете, но не приближайтесь к этому дереву, а не то окажетесь одними из беззаконников».
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