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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Baqarah Ая 22
Al-Baqarah
22
2:22
الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون ٢٢
ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَٰشًۭا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءًۭ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءًۭ فَأَخْرَجَ بِهِۦ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ رِزْقًۭا لَّكُمْ ۖ فَلَا تَجْعَلُوا۟ لِلَّهِ أَندَادًۭا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٢
ٱلَّذِي
ﲘ
جَعَلَ
ﲙ
لَكُمُ
ﲚ
ٱلۡأَرۡضَ
ﲛ
فِرَٰشٗا
ﲜ
وَٱلسَّمَآءَ
ﲝ
بِنَآءٗ
ﲞ
وَأَنزَلَ
ﲟ
مِنَ
ﲠ
ٱلسَّمَآءِ
ﲡ
مَآءٗ
ﲢ
فَأَخۡرَجَ
ﲣ
بِهِۦ
ﲤ
مِنَ
ﲥ
ٱلثَّمَرَٰتِ
ﲦ
رِزۡقٗا
ﲧ
لَّكُمۡۖ
ﲨﲩ
فَلَا
ﲪ
تَجۡعَلُواْ
ﲫ
لِلَّهِ
ﲬ
أَندَادٗا
ﲭ
وَأَنتُمۡ
ﲮ
تَعۡلَمُونَ
ﲯ
٢٢
ﲰ
Он сделал для вас землю ложем, а небо - кровлей, низвел с неба воду и взрастил ею плоды для вашего пропитания. Посему никого не равняйте с Аллахом сознательно.
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