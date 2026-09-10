Tafseer Al-Baghawi Тафсир: Al-Baqarah Ая 21

قوله تعالى: {يا أيها الناس} قال ابن عباس رضي الله عنهما: "يا أيها الناس خطاب أهل مكة، ويا أيها الذين آمنوا خطاب أهل المدينة وهو هاهنا عام إلا من حيث أنه لا يدخله الصغار والمجانين". {اعبدوا} وحدوا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: "كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناها التوحيد". {ربكم الذي خلقكم} الخلق: اختراع الشيء على غير مثال سبق. {والذين من قبلكم} أي وخلق الذين من قبلكم. {لعلكم تتقون} لكي تنجوا من العذاب، وقيل: معناه كونوا على رجاء التقوى بأن تصيروا في ستر ووقاية من عذاب الله، وحكم الله من ورائكم يفعل ما يشاء كما قال: {فقولا له قولاً ليناً لعله يتذكر أو يخشى} [44-طه] أي ادعواه إلى الحق وكونا على رجاء التذكر، وحكم الله من ورائه يفعل ما يشاء، قال سيبويه: "(لعل) و(عسى) حرفا ترج وهما من الله واجب".