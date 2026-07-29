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Al-Baqarah
206
2:206
واذا قيل له اتق الله اخذته العزة بالاثم فحسبه جهنم ولبيس المهاد ٢٠٦
وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتْهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلْإِثْمِ ۚ فَحَسْبُهُۥ جَهَنَّمُ ۚ وَلَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ٢٠٦
وَإِذَا
قِيلَ
لَهُ
ٱتَّقِ
ٱللَّهَ
أَخَذَتۡهُ
ٱلۡعِزَّةُ
بِٱلۡإِثۡمِۚ
فَحَسۡبُهُۥ
جَهَنَّمُۖ
وَلَبِئۡسَ
ٱلۡمِهَادُ
٢٠٦
Когда ему говорят: «Побойся Аллаха!», гордыня подталкивает его на грех. Довольно c него Геенны! Как же скверно это ложе!
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Sherene Mansor
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4 года назад
·
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Айа 18:110, 2:200-201, 22:78, 2:204-207
#QuranWeeklyDose
This week's session rounded up the discussion on Hajj.
The Hajj experience divides people into 4 categories.
1. the ones who ask Allah SWT for only dunya (2:200)
2. the ones who ask for both dunya and akhirah (2:201)
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Knowing this reality, wh...
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