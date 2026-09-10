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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Baqarah Ая 19
Al-Baqarah
19
2:19
او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين ١٩
أَوْ كَصَيِّبٍۢ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فِيهِ ظُلُمَـٰتٌۭ وَرَعْدٌۭ وَبَرْقٌۭ يَجْعَلُونَ أَصَـٰبِعَهُمْ فِىٓ ءَاذَانِهِم مِّنَ ٱلصَّوَٰعِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ ۚ وَٱللَّهُ مُحِيطٌۢ بِٱلْكَـٰفِرِينَ ١٩
أَوۡ
ﱚ
كَصَيِّبٖ
ﱛ
مِّنَ
ﱜ
ٱلسَّمَآءِ
ﱝ
فِيهِ
ﱞ
ظُلُمَٰتٞ
ﱟ
وَرَعۡدٞ
ﱠ
وَبَرۡقٞ
ﱡ
يَجۡعَلُونَ
ﱢ
أَصَٰبِعَهُمۡ
ﱣ
فِيٓ
ﱤ
ءَاذَانِهِم
ﱥ
مِّنَ
ﱦ
ٱلصَّوَٰعِقِ
ﱧ
حَذَرَ
ﱨ
ٱلۡمَوۡتِۚ
ﱩﱪ
وَٱللَّهُ
ﱫ
مُحِيطُۢ
ﱬ
بِٱلۡكَٰفِرِينَ
ﱭ
١٩
ﱮ
Или же они подобны тем, кто оказался под ливнем с неба. Он несет мрак, гром и молнию. Они же в смертельном страхе затыкают уши пальцами от грохота молний. Воистину, Аллах объемлет неверующих.
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