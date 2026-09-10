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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Baqarah Ая 14
Al-Baqarah
14
2:14
واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزيون ١٤
وَإِذَا لَقُوا۟ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا۟ إِلَىٰ شَيَـٰطِينِهِمْ قَالُوٓا۟ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ١٤
وَإِذَا
ﲪ
لَقُواْ
ﲫ
ٱلَّذِينَ
ﲬ
ءَامَنُواْ
ﲭ
قَالُوٓاْ
ﲮ
ءَامَنَّا
ﲯ
وَإِذَا
ﲰ
خَلَوۡاْ
ﲱ
إِلَىٰ
ﲲ
شَيَٰطِينِهِمۡ
ﲳ
قَالُوٓاْ
ﲴ
إِنَّا
ﲵ
مَعَكُمۡ
ﲶ
إِنَّمَا
ﲷ
نَحۡنُ
ﲸ
مُسۡتَهۡزِءُونَ
ﲹ
١٤
ﲺ
Когда они встречают верующих, то говорят: «Мы уверовали». Когда же они остаются наедине со своими дьяволами, они говорят: «Воистину, мы - с вами. Мы лишь издеваемся».
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