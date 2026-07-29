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Al-Baqarah
119
2:119
انا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسال عن اصحاب الجحيم ١١٩
إِنَّآ أَرْسَلْنَـٰكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًۭا وَنَذِيرًۭا ۖ وَلَا تُسْـَٔلُ عَنْ أَصْحَـٰبِ ٱلْجَحِيمِ ١١٩
إِنَّآ
أَرۡسَلۡنَٰكَ
بِٱلۡحَقِّ
بَشِيرٗا
وَنَذِيرٗاۖ
وَلَا
تُسۡـَٔلُ
عَنۡ
أَصۡحَٰبِ
ٱلۡجَحِيمِ
١١٩
Мы отправили тебя с истиной добрым вестником и предостерегающим увещевателем, и ты не будешь спрошен об обитателях Ада.
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Размышления не отражают мнение Quran.com и не должны быть вырваны из контекста.
ekaterina myachina
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5 недель назад
·
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Айа 2:119
Not Yours to Carry
Reading Al-Baqarah (2:119) through the Hadith
One of the heaviest burdens we can carry is thinking that another person's heart rests in our hands.
We explain.
We remind.
We encourage.
We pray.
And when nothing seems to change, we quietly wonder whether we have somehow failed.
Then Allah ﷻ says to His Messenger ﷺ:
﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾
Innā arsalnāka bil-ḥaqqi bashīran wa nadhīrā.
“Indeed, W...
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