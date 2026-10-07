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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Yusuf Ая 99
Yusuf
99
12:99
فلما دخلوا على يوسف اوى اليه ابويه وقال ادخلوا مصر ان شاء الله امنين ٩٩
فَلَمَّا دَخَلُوا۟ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَىٰٓ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ٱدْخُلُوا۟ مِصْرَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ٩٩
فَلَمَّا
ﱫ
دَخَلُواْ
ﱬ
عَلَىٰ
ﱭ
يُوسُفَ
ﱮ
ءَاوَىٰٓ
ﱯ
إِلَيۡهِ
ﱰ
أَبَوَيۡهِ
ﱱ
وَقَالَ
ﱲ
ٱدۡخُلُواْ
ﱳ
مِصۡرَ
ﱴ
إِن
ﱵ
شَآءَ
ﱶ
ٱللَّهُ
ﱷ
ءَامِنِينَ
ﱸ
٩٩
ﱹ
Когда они вошли к Йусуфу (Иосифу), он прижал к себе родителей и сказал: «Входите в Египет без опаски, если этого пожелает Аллах».
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