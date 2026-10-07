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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Yusuf Ая 98
Yusuf
98
12:98
قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم ٩٨
قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّىٓ ۖ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ٩٨
قَالَ
ﱠ
سَوۡفَ
ﱡ
أَسۡتَغۡفِرُ
ﱢ
لَكُمۡ
ﱣ
رَبِّيٓۖ
ﱤﱥ
إِنَّهُۥ
ﱦ
هُوَ
ﱧ
ٱلۡغَفُورُ
ﱨ
ٱلرَّحِيمُ
ﱩ
٩٨
ﱪ
Он сказал: «Я попрошу моего Господа простить вас, ведь Он - Прощающий, Милосердный».
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