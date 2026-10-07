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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Yusuf Ая 92
Yusuf
92
12:92
قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين ٩٢
قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ ۖ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمْ ۖ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّٰحِمِينَ ٩٢
قَالَ
ﲞ
لَا
ﲟ
تَثۡرِيبَ
ﲠ
عَلَيۡكُمُ
ﲡ
ٱلۡيَوۡمَۖ
ﲢﲣ
يَغۡفِرُ
ﲤ
ٱللَّهُ
ﲥ
لَكُمۡۖ
ﲦﲧ
وَهُوَ
ﲨ
أَرۡحَمُ
ﲩ
ٱلرَّٰحِمِينَ
ﲪ
٩٢
ﲫ
Он сказал: «Сегодня я не стану укорять вас. Да простит вас Аллах, ибо Он - Милосерднейший из милосердных.
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