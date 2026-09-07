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Тафсир: Yusuf 12:91
Yusuf
91
12:91
قالوا تالله لقد اثرك الله علينا وان كنا لخاطيين ٩١
قَالُوا۟ تَٱللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَـٰطِـِٔينَ ٩١
قَالُواْ
ﲔ
تَٱللَّهِ
ﲕ
لَقَدۡ
ﲖ
ءَاثَرَكَ
ﲗ
ٱللَّهُ
ﲘ
عَلَيۡنَا
ﲙ
وَإِن
ﲚ
كُنَّا
ﲛ
لَخَٰطِـِٔينَ
ﲜ
٩١
ﲝ
Они сказали: «Клянемся Аллахом! Аллах предпочел тебя нам. Мы же были грешниками».
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السعدي Al-Sa'di
{ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا }
أي: فضلك علينا بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، وأسأنا إليك غاية الإساءة، وحرصنا على إيصال الأذى إليك، والتبعيد لك عن أبيك، فآثرك الله تعالى ومكنك مما تريد
{ وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ }
وهذا غاية الاعتراف منهم بالجرم الحاصل منهم على يوسف.