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Тафсир: Yusuf 12:90
Yusuf
90
12:90
قالوا اانك لانت يوسف قال انا يوسف وهاذا اخي قد من الله علينا انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين ٩٠
قَالُوٓا۟ أَءِنَّكَ لَأَنتَ يُوسُفُ ۖ قَالَ أَنَا۠ يُوسُفُ وَهَـٰذَآ أَخِى ۖ قَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَآ ۖ إِنَّهُۥ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ٩٠
قَالُوٓاْ
ﱹ
أَءِنَّكَ
ﱺ
لَأَنتَ
ﱻ
يُوسُفُۖ
ﱼﱽ
قَالَ
ﱾ
أَنَا۠
ﱿ
يُوسُفُ
ﲀ
وَهَٰذَآ
ﲁ
أَخِيۖ
ﲂﲃ
قَدۡ
ﲄ
مَنَّ
ﲅ
ٱللَّهُ
ﲆ
عَلَيۡنَآۖ
ﲇﲈ
إِنَّهُۥ
ﲉ
مَن
ﲊ
يَتَّقِ
ﲋ
وَيَصۡبِرۡ
ﲌ
فَإِنَّ
ﲍ
ٱللَّهَ
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لَا
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يُضِيعُ
ﲐ
أَجۡرَ
ﲑ
ٱلۡمُحۡسِنِينَ
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٩٠
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Они сказали: «Неужели ты - Йусуф (Иосиф)?». Он сказал: «Я - Йусуф, а это - мой брат. Аллах облагодетельствовал нас. Воистину, если кто богобоязнен и терпелив, то ведь Аллах не теряет вознаграждения творящих добро».
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السعدي Al-Sa'di
فعرفوا أن الذي خاطبهم هو يوسف،
فقالوا:
{ أَئِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا }
بالإيمان والتقوى والتمكين في الدنيا، وذلك بسبب الصبر والتقوى،
{ إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ }
أي: يتقي فعل ما حرم الله، ويصبر على الآلام والمصائب، وعلى الأوامر بامتثالها
{ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ }
فإن هذا من الإحسان، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا.