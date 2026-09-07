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Тафсир: Yusuf 12:87
Yusuf
87
12:87
يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تياسوا من روح الله انه لا يياس من روح الله الا القوم الكافرون ٨٧
يَـٰبَنِىَّ ٱذْهَبُوا۟ فَتَحَسَّسُوا۟ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَا۟يْـَٔسُوا۟ مِن رَّوْحِ ٱللَّهِ ۖ إِنَّهُۥ لَا يَا۟يْـَٔسُ مِن رَّوْحِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَـٰفِرُونَ ٨٧
يَٰبَنِيَّ
ﱁ
ٱذۡهَبُواْ
ﱂ
فَتَحَسَّسُواْ
ﱃ
مِن
ﱄ
يُوسُفَ
ﱅ
وَأَخِيهِ
ﱆ
وَلَا
ﱇ
تَاْيۡـَٔسُواْ
ﱈ
مِن
ﱉ
رَّوۡحِ
ﱊ
ٱللَّهِۖ
ﱋﱌ
إِنَّهُۥ
ﱍ
لَا
ﱎ
يَاْيۡـَٔسُ
ﱏ
مِن
ﱐ
رَّوۡحِ
ﱑ
ٱللَّهِ
ﱒ
إِلَّا
ﱓ
ٱلۡقَوۡمُ
ﱔ
ٱلۡكَٰفِرُونَ
ﱕ
٨٧
ﱖ
О сыновья мои! Ступайте и разыщите Йусуфа (Иосифа) и его брата и не теряйте надежды на милость Аллаха, ибо отчаиваются в милости Аллаха только люди неверующие».
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿یَـٰبَنِیَّ ٱذۡهَبُوا۟ فَتَحَسَّسُوا۟ مِن یُوسُفَ وَأَخِیهِ﴾ اُطْلُبُوا خَبَرهمَا ﴿وَلَا تَا۟یۡـَٔسُوا۟﴾ تَقْنَطُوا ﴿مِن رَّوۡحِ ٱللَّهِۖ﴾ رحمته ﴿إِنَّهُۥ لَا یَا۟یۡـَٔسُ مِن رَّوۡحِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلۡقَوۡمُ ٱلۡكَـٰفِرُونَ ٨٧﴾ فَانْطَلَقُوا نَحْو مِصْر لِيُوسُف