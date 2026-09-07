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Тафсир: Yusuf 12:86
Yusuf
86
12:86
قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون ٨٦
قَالَ إِنَّمَآ أَشْكُوا۟ بَثِّى وَحُزْنِىٓ إِلَى ٱللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٨٦
قَالَ
ﳇ
إِنَّمَآ
ﳈ
أَشۡكُواْ
ﳉ
بَثِّي
ﳊ
وَحُزۡنِيٓ
ﳋ
إِلَى
ﳌ
ٱللَّهِ
ﳍ
وَأَعۡلَمُ
ﳎ
مِنَ
ﳏ
ٱللَّهِ
ﳐ
مَا
ﳑ
لَا
ﳒ
تَعۡلَمُونَ
ﳓ
٨٦
ﳔ
Он сказал: «Мои жалобы и печаль обращены только к Аллаху, и я узнаю от Аллаха то, чего вы не знаете.
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Aa
العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Ya’qūb akasema kuwajibu, «Simuonyeshi hamu yangu na masikitiko yangu isipokuwa Mwenyezi Mungu Peke Yake. Yeye Ndiye Mwenye kuondoa shida na matatizo. Na ninayajua, kuhusu rehema ya Mwenyezi Mungu na maliwazo Yake, mambo msiyoyajua.»