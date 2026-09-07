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Тафсир: Yusuf 12:84
Yusuf
84
12:84
وتولى عنهم وقال يا اسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم ٨٤
وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَـٰٓأَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَٱبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌۭ ٨٤
وَتَوَلَّىٰ
ﲭ
عَنۡهُمۡ
ﲮ
وَقَالَ
ﲯ
يَٰٓأَسَفَىٰ
ﲰ
عَلَىٰ
ﲱ
يُوسُفَ
ﲲ
وَٱبۡيَضَّتۡ
ﲳ
عَيۡنَاهُ
ﲴ
مِنَ
ﲵ
ٱلۡحُزۡنِ
ﲶ
فَهُوَ
ﲷ
كَظِيمٞ
ﲸ
٨٤
ﲹ
Он отвернулся от них и сказал: «Как жаль Йусуфа (Иосифа)!». И его глаза покрылись бельмами от печали, которую он сдерживал.
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