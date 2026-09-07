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Тафсир: Yusuf 12:83
Yusuf
83
12:83
قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم ٨٣
قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًۭا ۖ فَصَبْرٌۭ جَمِيلٌ ۖ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيَنِى بِهِمْ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ٨٣
قَالَ
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بَلۡ
ﲘ
سَوَّلَتۡ
ﲙ
لَكُمۡ
ﲚ
أَنفُسُكُمۡ
ﲛ
أَمۡرٗاۖ
ﲜﲝ
فَصَبۡرٞ
ﲞ
جَمِيلٌۖ
ﲟﲠ
عَسَى
ﲡ
ٱللَّهُ
ﲢ
أَن
ﲣ
يَأۡتِيَنِي
ﲤ
بِهِمۡ
ﲥ
جَمِيعًاۚ
ﲦﲧ
إِنَّهُۥ
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هُوَ
ﲩ
ٱلۡعَلِيمُ
ﲪ
ٱلۡحَكِيمُ
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٨٣
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Он сказал: «О нет! Это ваши души ввели вас в соблазн, и лучше проявить терпение. Возможно, Аллах возвратит мне всех вместе. Воистину, Он - Знающий, Мудрый».
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Tafsir Muyassar
قال لهم:
بل زَيَّنَت لكم أنفسكم الأمَّارة بالسوء مكيدة دبَّرتموها كما فعلتم مِن قبل مع يوسف، فصبري صبر جميل لا جزع فيه ولا شكوى معه، عسى الله أن يردَّ إليَّ أبنائي الثلاثة -وهم يوسف وشقيقه وأخوهم الكبير المتخلف من أجل أخيه- إنه هو العليم بحالي، الحكيم في تدبيره.