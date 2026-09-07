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Тафсир: Yusuf 12:82
Yusuf
82
12:82
واسال القرية التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها وانا لصادقون ٨٢
وَسْـَٔلِ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِى كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِىٓ أَقْبَلْنَا فِيهَا ۖ وَإِنَّا لَصَـٰدِقُونَ ٨٢
وَسۡـَٔلِ
ﲊ
ٱلۡقَرۡيَةَ
ﲋ
ٱلَّتِي
ﲌ
كُنَّا
ﲍ
فِيهَا
ﲎ
وَٱلۡعِيرَ
ﲏ
ٱلَّتِيٓ
ﲐ
أَقۡبَلۡنَا
ﲑ
فِيهَاۖ
ﲒﲓ
وَإِنَّا
ﲔ
لَصَٰدِقُونَ
ﲕ
٨٢
ﲖ
Спроси жителей селения, в котором мы были, и караванщиков, с которыми мы вернулись. Воистину, мы говорим правду"».
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Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا
] وه پرسیار بكه له خهڵكی میصر كه ئێمه لهوێ بووینه [
وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (٨٢)
] وه ئهو كاروانهیشی كه لهگهڵیاندا هاتین پرسیار لهوانیش بكه كه ئێمه ڕاستگۆین لهو قسانهی كه ئهیكهین كه دزی كردووهو بردوویانه.