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Тафсир: Yusuf 12:82
Yusuf
82
12:82
واسال القرية التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها وانا لصادقون ٨٢
وَسْـَٔلِ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِى كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِىٓ أَقْبَلْنَا فِيهَا ۖ وَإِنَّا لَصَـٰدِقُونَ ٨٢
وَسۡـَٔلِ
ﲊ
ٱلۡقَرۡيَةَ
ﲋ
ٱلَّتِي
ﲌ
كُنَّا
ﲍ
فِيهَا
ﲎ
وَٱلۡعِيرَ
ﲏ
ٱلَّتِيٓ
ﲐ
أَقۡبَلۡنَا
ﲑ
فِيهَاۖ
ﲒﲓ
وَإِنَّا
ﲔ
لَصَٰدِقُونَ
ﲕ
٨٢
ﲖ
Спроси жителей селения, в котором мы были, и караванщиков, с которыми мы вернулись. Воистину, мы говорим правду"».
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Aa
العربية
Tafsir Muyassar
ولما رجعوا وأخبروا أباهم بما حدث،
وطلبوا منه أن يتوثق مما أخبروه قائلين:
واسأل -يا أبانا- أهل
«مصر»
، ومَن كان معنا في القافلة التي كنا فيها، وإنا صادقون فيما أخبرناك به.