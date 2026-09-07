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Тафсир: Yusuf 12:81
Yusuf
81
12:81
ارجعوا الى ابيكم فقولوا يا ابانا ان ابنك سرق وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين ٨١
ٱرْجِعُوٓا۟ إِلَىٰٓ أَبِيكُمْ فَقُولُوا۟ يَـٰٓأَبَانَآ إِنَّ ٱبْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَآ إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَـٰفِظِينَ ٨١
ٱرۡجِعُوٓاْ
ﱸ
إِلَىٰٓ
ﱹ
أَبِيكُمۡ
ﱺ
فَقُولُواْ
ﱻ
يَٰٓأَبَانَآ
ﱼ
إِنَّ
ﱽ
ٱبۡنَكَ
ﱾ
سَرَقَ
ﱿ
وَمَا
ﲀ
شَهِدۡنَآ
ﲁ
إِلَّا
ﲂ
بِمَا
ﲃ
عَلِمۡنَا
ﲄ
وَمَا
ﲅ
كُنَّا
ﲆ
لِلۡغَيۡبِ
ﲇ
حَٰفِظِينَ
ﲈ
٨١
ﲉ
Возвращайтесь к отцу и скажите: "Отец наш! Твой сын украл. Мы свидетельствуем только о том, что знаем, и не ведаем о сокровенном.
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السعدي Al-Sa'di
ثم وصَّاهم بما يقولون لأبيهم،
فقال:
{ ارْجِعُوا إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ }
أي: وأخذ بسرقته، ولم يحصل لنا أن نأتيك به، مع ما بذلنا من الجهد في ذلك. والحال أنا ما شهدنا بشيء لم نعلمه، وإنما شهدنا بما علمنا، لأننا رأينا الصواع استخرج من رحله،
{ وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ }
أي: لو كنا نعلم الغيب لما حرصنا وبذلنا المجهود في ذهابه معنا، ولما أعطيناك عهودنا ومواثيقنا، فلم نظن أن الأمر سيبلغ ما بلغ.