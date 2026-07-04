Войти
Войти
Войти
Выберите язык
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Yusuf
78
12:78
قالوا يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه انا نراك من المحسنين ٧٨
قَالُوا۟ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُۥٓ أَبًۭا شَيْخًۭا كَبِيرًۭا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُۥٓ ۖ إِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ٧٨
قَالُواْ
يَٰٓأَيُّهَا
ٱلۡعَزِيزُ
إِنَّ
لَهُۥٓ
أَبٗا
شَيۡخٗا
كَبِيرٗا
فَخُذۡ
أَحَدَنَا
مَكَانَهُۥٓۖ
إِنَّا
نَرَىٰكَ
مِنَ
ٱلۡمُحۡسِنِينَ
٧٨
Они сказали: «О повелитель! Его отец - многолетний старик. Задержи вместо него кого-либо из нас. Мы видим, что ты - один из творящих добро».
Тафсиры
Слои
Уроки
Размышления
Ответы
Кираат
Хадис
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا
] وتیان: ئهی عهزیزی میصر باوكێكی پیرهمێردی بهساڵاچووى تهمهن گهورهى ههیه ناتوانێ بهبێ ئهم كوڕه بژێت [
فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ
] یهكێك له ئێمه له جێی ئهو دابنێ و لهلای خۆت بهندى بكه [
إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (٧٨)
] ئێمه ئهبینین تۆ كهسێكی چاكهكاری بهرامبهر به ههموو خهڵك، وه بهتایبهتی بهرامبهر ئێمهش ئهم چاكهیهشمان لهگهڵدا بكهو ئهو برایهمان بدهرهوه برایهكی ترمان لهلات جێ دێلین.