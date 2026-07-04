Войти
Войти
Войти
Выберите язык
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Yusuf
77
12:77
۞ قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل فاسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال انتم شر مكانا والله اعلم بما تصفون ٧٧
۞ قَالُوٓا۟ إِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌۭ لَّهُۥ مِن قَبْلُ ۚ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِى نَفْسِهِۦ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ ۚ قَالَ أَنتُمْ شَرٌّۭ مَّكَانًۭا ۖ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ٧٧
۞ قَالُوٓاْ
إِن
يَسۡرِقۡ
فَقَدۡ
سَرَقَ
أَخٞ
لَّهُۥ
مِن
قَبۡلُۚ
فَأَسَرَّهَا
يُوسُفُ
فِي
نَفۡسِهِۦ
وَلَمۡ
يُبۡدِهَا
لَهُمۡۚ
قَالَ
أَنتُمۡ
شَرّٞ
مَّكَانٗاۖ
وَٱللَّهُ
أَعۡلَمُ
بِمَا
تَصِفُونَ
٧٧
Они сказали: «Если он украл, то ведь еще раньше воровал его брат». Йусуф (Иосиф) утаил это в своей душе и не открылся им, а только подумал: «Ваше положение еще более отвратительно, и Аллаху лучше знать о том, что вы измышляете».
Тафсиры
Слои
Уроки
Размышления
Ответы
Кираат
Хадис
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ
] ئهوانیش وتیان: ئهگهر براكهمان دزیشی كرد بێت ئهوا پێشتریش برایهكی ههبوو كه یوسف بووه دزی كردووه، كه ئهوترێ: باپیری (باوكی دایكی) بتێكی ههبووه پهرستوویهتی ئهمیش دزیویهتی و شكاندوویهتی، یاخود وتراوه: ههر تۆمهتێك بووه داویانهته پاڵ یوسف و -
صلی الله علیه وسلم
- هیچ دزیهكی نهكردووه [
فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا
] یوسف ئهم شتهی له نهفسی خۆیدا شاردهوهو دهری نهبڕی، وه خهفهتی خوارد لهو قسهیهی كه كردیان و ئازاری پێ گهیشت، وه له دڵى خۆیدا وتی: ئێوه خراپترین شوێن و مهنزیلهتتان ههیه لهبهر ئهوهی دزى¬ كردنیان دایه پاڵ یوسف -
صلی الله علیه وسلم
- [
وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ (٧٧)
] وه خوای گهوره زاناتره كه ئێوه ڕاستگۆ نین لهوهی كه دزی ئهدهنه پاڵ یوسف و بهم شێوازه وهسفی ئهكهن.