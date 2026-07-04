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Yusuf
71
12:71
قالوا واقبلوا عليهم ماذا تفقدون ٧١
قَالُوا۟ وَأَقْبَلُوا۟ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ ٧١
قَالُواْ
وَأَقۡبَلُواْ
عَلَيۡهِم
مَّاذَا
تَفۡقِدُونَ
٧١
Повернувшись к ним лицом, братья сказали: «Что вы потеряли?».
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العربية
Tafsir Ibn Kathir
فالتفتوا إلى المنادي وقالوا :
( ماذا تفقدون)