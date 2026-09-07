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Тафсир: Yusuf 12:61
Yusuf
61
12:61
قالوا سنراود عنه اباه وانا لفاعلون ٦١
قَالُوا۟ سَنُرَٰوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَـٰعِلُونَ ٦١
قَالُواْ
ﲲ
سَنُرَٰوِدُ
ﲳ
عَنۡهُ
ﲴ
أَبَاهُ
ﲵ
وَإِنَّا
ﲶ
لَفَٰعِلُونَ
ﲷ
٦١
ﲸ
Они сказали: «Мы постараемся уговорить его отца. Мы непременно сделаем это».
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