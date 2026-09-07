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Тафсир: Yusuf 12:60
Yusuf
60
12:60
فان لم تاتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون ٦٠
فَإِن لَّمْ تَأْتُونِى بِهِۦ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِى وَلَا تَقْرَبُونِ ٦٠
فَإِن
ﲧ
لَّمۡ
ﲨ
تَأۡتُونِي
ﲩ
بِهِۦ
ﲪ
فَلَا
ﲫ
كَيۡلَ
ﲬ
لَكُمۡ
ﲭ
عِندِي
ﲮ
وَلَا
ﲯ
تَقۡرَبُونِ
ﲰ
٦٠
ﲱ
Если же вы не привезете его ко мне, то я не стану отмеривать вам. И тогда даже не приближайтесь ко мне».
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
«Na msiponijia na yeye, basi nyinyi hamtakua na chakula ambacho mimi nitawapimia, na msije kwangu.»