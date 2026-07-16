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Yusuf
6
12:6
وكذالك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث ويتم نعمته عليك وعلى ال يعقوب كما اتمها على ابويك من قبل ابراهيم واسحاق ان ربك عليم حكيم ٦
وَكَذَٰلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُۥ عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓ ءَالِ يَعْقُوبَ كَمَآ أَتَمَّهَا عَلَىٰٓ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْحَـٰقَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌۭ ٦
وَكَذَٰلِكَ
يَجۡتَبِيكَ
رَبُّكَ
وَيُعَلِّمُكَ
مِن
تَأۡوِيلِ
ٱلۡأَحَادِيثِ
وَيُتِمُّ
نِعۡمَتَهُۥ
عَلَيۡكَ
وَعَلَىٰٓ
ءَالِ
يَعۡقُوبَ
كَمَآ
أَتَمَّهَا
عَلَىٰٓ
أَبَوَيۡكَ
مِن
قَبۡلُ
إِبۡرَٰهِيمَ
وَإِسۡحَٰقَۚ
إِنَّ
رَبَّكَ
عَلِيمٌ
حَكِيمٞ
٦
Твой Господь изберет тебя, научит тебя толковать сны и одарит совершенной милостью тебя и род Йакуба (Иакова), подобно тому, как еще раньше Он одарил совершенной милостью твоих отцов Ибрахима (Авраама) и Исхака (Исаака). Воистину, твой Господь - Знающий, Мудрый».
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ
] وهبهم شێوازه پهروهردگار ههڵتئهبژێرێ و دهتكات به پێغهمبهر [
وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ
] وه فێری لێكدانهوهی خهوت ئهكات [
وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ
] وه نیعمهتی خۆی تهواو ئهڕژێنێ بهسهرتدا بهوهی ئهتكات به پێغهمبهر، وه موڵك و خێری دونیاو قیامهتت پێ ئهبهخشێ، وه نیعمهتی خۆی تهواو دهكات بهسهر ئالی یهعقوبدا [
كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ
] وهكو پێشتریش نیعمهتی خۆی تهواو ڕژاند بهسهر ئیبراهیم و ئیسحاقدا بهوهی كه كردیانی به پێغهمبهر، وه ئیبراهیمی پاراست له ئاگرهكه وه كردی به خهلیلی خۆی [
إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٦)
] بهراستى پهروهردگاری تۆ زۆر زاناو كاربهجێیه.