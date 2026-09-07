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Тафсир: Yusuf 12:59
Yusuf
59
12:59
ولما جهزهم بجهازهم قال ايتوني باخ لكم من ابيكم الا ترون اني اوفي الكيل وانا خير المنزلين ٥٩
وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ٱئْتُونِى بِأَخٍۢ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ ۚ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّىٓ أُوفِى ٱلْكَيْلَ وَأَنَا۠ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ٥٩
وَلَمَّا
ﲔ
جَهَّزَهُم
ﲕ
بِجَهَازِهِمۡ
ﲖ
قَالَ
ﲗ
ٱئۡتُونِي
ﲘ
بِأَخٖ
ﲙ
لَّكُم
ﲚ
مِّنۡ
ﲛ
أَبِيكُمۡۚ
ﲜﲝ
أَلَا
ﲞ
تَرَوۡنَ
ﲟ
أَنِّيٓ
ﲠ
أُوفِي
ﲡ
ٱلۡكَيۡلَ
ﲢ
وَأَنَا۠
ﲣ
خَيۡرُ
ﲤ
ٱلۡمُنزِلِينَ
ﲥ
٥٩
ﲦ
Снабдив их провизией, он сказал: «Привезите ко мне вашего брата по отцу. Разве вы не убедились, что я сполна наполняю меру и что я - самый гостеприимный из хозяев?
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