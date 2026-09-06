Войти
Войти
Войти
Выберите язык
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Тафсир: Yusuf 12:57
Yusuf
57
12:57
ولاجر الاخرة خير للذين امنوا وكانوا يتقون ٥٧
وَلَأَجْرُ ٱلْـَٔاخِرَةِ خَيْرٌۭ لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَكَانُوا۟ يَتَّقُونَ ٥٧
وَلَأَجۡرُ
ﲂ
ٱلۡأٓخِرَةِ
ﲃ
خَيۡرٞ
ﲄ
لِّلَّذِينَ
ﲅ
ءَامَنُواْ
ﲆ
وَكَانُواْ
ﲇ
يَتَّقُونَ
ﲈ
٥٧
ﲉ
Воистину, вознаграждение в Последней жизни лучше для тех, которые уверовали и были богобоязненны.
Тафсиры
Слои
Уроки
Размышления
Ответы
Кираат
Хадис
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (٥٧)
] بهڵام پاداشتی قیامهت باشتره بۆ باوهڕداران كه تهقوای خوای گهورهیان كردووه.