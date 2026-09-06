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Тафсир: Yusuf 12:56
Yusuf
56
12:56
وكذالك مكنا ليوسف في الارض يتبوا منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين ٥٦
وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِى ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ ۚ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَآءُ ۖ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ٥٦
وَكَذَٰلِكَ
ﱮ
مَكَّنَّا
ﱯ
لِيُوسُفَ
ﱰ
فِي
ﱱ
ٱلۡأَرۡضِ
ﱲ
يَتَبَوَّأُ
ﱳ
مِنۡهَا
ﱴ
حَيۡثُ
ﱵ
يَشَآءُۚ
ﱶﱷ
نُصِيبُ
ﱸ
بِرَحۡمَتِنَا
ﱹ
مَن
ﱺ
نَّشَآءُۖ
ﱻﱼ
وَلَا
ﱽ
نُضِيعُ
ﱾ
أَجۡرَ
ﱿ
ٱلۡمُحۡسِنِينَ
ﲀ
٥٦
ﲁ
Так Мы наделили Йусуфа (Иосифа) властью на земле. Он мог поселиться там, где желал. Мы одаряем Своей милостью, кого пожелаем, и не теряем вознаграждения творящих добро.
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Tafseer Jalalayn
﴿وَكَذَ ٰلِكَ﴾ كَإِنْعَامِنَا عَلَيْهِ بِالْخَلَاصِ مِنْ السِّجْن ﴿مَكَّنَّا لِیُوسُفَ فِی ٱلۡأَرۡضِ﴾ أَرْض مِصْر ﴿یَتَبَوَّأُ﴾ يَنْزِل ﴿مِنۡهَا حَیۡثُ یَشَاۤءُۚ﴾ بَعْد الضِّيق وَالْحَبْس وَفِي الْقِصَّة أَنَّ الْمَلِك تَوَجَّهَ وَخَتَمَهُ وَوَلَّاهُ مَكَان الْعَزِيز وَعَزَلَهُ وَمَاتَ بَعْد فَزَوَّجَهُ امْرَأَته فَوَجَدَهَا عَذْرَاء وَوَلَدَتْ لَهُ وَلَدَيْنِ وَأَقَامَ الْعَدْل بِمِصْرَ ودانت له الرقاب ﴿نُصِیبُ بِرَحۡمَتِنَا مَن نَّشَاۤءُۖ وَلَا نُضِیعُ أَجۡرَ ٱلۡمُحۡسِنِینَ ٥٦﴾