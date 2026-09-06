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Тафсир: Yusuf 12:56
Yusuf
56
12:56
وكذالك مكنا ليوسف في الارض يتبوا منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين ٥٦
وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِى ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ ۚ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَآءُ ۖ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ٥٦
وَكَذَٰلِكَ
ﱮ
مَكَّنَّا
ﱯ
لِيُوسُفَ
ﱰ
فِي
ﱱ
ٱلۡأَرۡضِ
ﱲ
يَتَبَوَّأُ
ﱳ
مِنۡهَا
ﱴ
حَيۡثُ
ﱵ
يَشَآءُۚ
ﱶﱷ
نُصِيبُ
ﱸ
بِرَحۡمَتِنَا
ﱹ
مَن
ﱺ
نَّشَآءُۖ
ﱻﱼ
وَلَا
ﱽ
نُضِيعُ
ﱾ
أَجۡرَ
ﱿ
ٱلۡمُحۡسِنِينَ
ﲀ
٥٦
ﲁ
Так Мы наделили Йусуфа (Иосифа) властью на земле. Он мог поселиться там, где желал. Мы одаряем Своей милостью, кого пожелаем, и не теряем вознаграждения творящих добро.
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ وَكَذَلِكَ }
أي: بهذه الأسباب والمقدمات المذكورة،
{ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ }
في عيش رغد، ونعمة واسعة، وجاه عريض،
{ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ }
أي: هذا من رحمة الله بيوسف التي أصابه بها وقدرها له، وليست مقصورة على نعمة الدنيا.
{ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ }
ويوسف عليه السلام من سادات المحسنين، فله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة