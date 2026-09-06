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Тафсир: Yusuf 12:55
Yusuf
55
12:55
قال اجعلني على خزاين الارض اني حفيظ عليم ٥٥
قَالَ ٱجْعَلْنِى عَلَىٰ خَزَآئِنِ ٱلْأَرْضِ ۖ إِنِّى حَفِيظٌ عَلِيمٌۭ ٥٥
قَالَ
ﱤ
ٱجۡعَلۡنِي
ﱥ
عَلَىٰ
ﱦ
خَزَآئِنِ
ﱧ
ٱلۡأَرۡضِۖ
ﱨﱩ
إِنِّي
ﱪ
حَفِيظٌ
ﱫ
عَلِيمٞ
ﱬ
٥٥
ﱭ
Он сказал: «Назначь меня управлять хранилищами земли, ибо я - знающий хранитель».
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Aa
العربية
Tafsir Muyassar
وأراد يوسف أن ينفع العباد، ويقيم العدل بينهم،
فقال للملك:
اجعلني واليًا على خزائن
«مصر»
، فإني خازن أمين، ذو علم وبصيرة بما أتولاه.