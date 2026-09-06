Войти
Войти
Войти
Выберите язык
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Тафсир: Yusuf 12:55
Yusuf
55
12:55
قال اجعلني على خزاين الارض اني حفيظ عليم ٥٥
قَالَ ٱجْعَلْنِى عَلَىٰ خَزَآئِنِ ٱلْأَرْضِ ۖ إِنِّى حَفِيظٌ عَلِيمٌۭ ٥٥
قَالَ
ﱤ
ٱجۡعَلۡنِي
ﱥ
عَلَىٰ
ﱦ
خَزَآئِنِ
ﱧ
ٱلۡأَرۡضِۖ
ﱨﱩ
إِنِّي
ﱪ
حَفِيظٌ
ﱫ
عَلِيمٞ
ﱬ
٥٥
ﱭ
Он сказал: «Назначь меня управлять хранилищами земли, ибо я - знающий хранитель».
Тафсиры
Слои
Уроки
Размышления
Ответы
Кираат
Хадис
Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿قَالَ﴾ يُوسُف ﴿ٱجۡعَلۡنِی عَلَىٰ خَزَاۤىِٕنِ ٱلۡأَرۡضِۖ﴾ أَرْض مِصْر ﴿إِنِّی حَفِیظٌ عَلِیمࣱ ٥٥﴾ ذُو حِفْظ وَعِلْم بِأَمْرِهَا وَقِيلَ كَاتِب حَاسِب