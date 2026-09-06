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Тафсир: Yusuf 12:54
Yusuf
54
12:54
وقال الملك ايتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين ٥٤
وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱئْتُونِى بِهِۦٓ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِى ۖ فَلَمَّا كَلَّمَهُۥ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌۭ ٥٤
وَقَالَ
ﱔ
ٱلۡمَلِكُ
ﱕ
ٱئۡتُونِي
ﱖ
بِهِۦٓ
ﱗ
أَسۡتَخۡلِصۡهُ
ﱘ
لِنَفۡسِيۖ
ﱙﱚ
فَلَمَّا
ﱛ
كَلَّمَهُۥ
ﱜ
قَالَ
ﱝ
إِنَّكَ
ﱞ
ٱلۡيَوۡمَ
ﱟ
لَدَيۡنَا
ﱠ
مَكِينٌ
ﱡ
أَمِينٞ
ﱢ
٥٤
ﱣ
Царь сказал: «Приведите его ко мне. Я сделаю его своим приближенным». Побеседовав с ним, он сказал: «Сегодня при нас ты обрел положение и доверие».
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السعدي Al-Sa'di
فلما تحقق الملك والناس براءة يوسف التامة،
أرسل إليه الملك وقال:
{ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي }
أي: أجعله خصيصة لي ومقربا لديَّ فأتوه به مكرما محترما،
{ فَلَمَّا كَلَّمَهُ }
أعجبه كلامه،
وزاد موقعه عنده فقال له:
{ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا }
أي: عندنا
{ مَكِينٌ أَمِينٌ }
أي: متمكن، أمين على الأسرار