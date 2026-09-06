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Тафсир: Yusuf 12:53
Yusuf
53
12:53
۞ وما ابري نفسي ان النفس لامارة بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم ٥٣
۞ وَمَآ أُبَرِّئُ نَفْسِىٓ ۚ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةٌۢ بِٱلسُّوٓءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّىٓ ۚ إِنَّ رَبِّى غَفُورٌۭ رَّحِيمٌۭ ٥٣
۞ وَمَآ
ﱁ ﱂ
أُبَرِّئُ
ﱃ
نَفۡسِيٓۚ
ﱄﱅ
إِنَّ
ﱆ
ٱلنَّفۡسَ
ﱇ
لَأَمَّارَةُۢ
ﱈ
بِٱلسُّوٓءِ
ﱉ
إِلَّا
ﱊ
مَا
ﱋ
رَحِمَ
ﱌ
رَبِّيٓۚ
ﱍﱎ
إِنَّ
ﱏ
رَبِّي
ﱐ
غَفُورٞ
ﱑ
رَّحِيمٞ
ﱒ
٥٣
ﱓ
Я не оправдываю себя, ведь душа человека повелевает зло, если только мой Господь не проявит к ней милосердия. Воистину, мой Господь - Прощающий, Милосердный».
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العربية
Tafsir Muyassar
قالت امرأة العزيز:
وما أزكي نفسي ولا أبرئها، إن النفس لكثيرة الأمر لصاحبها بعمل المعاصي طلبا لملذاتها، إلا مَن عصمه الله. إن الله غفور لذنوب مَن تاب مِن عباده، رحيم بهم.