Войти
Войти
Войти
Выберите язык
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Тафсир: Yusuf 12:53
Yusuf
53
12:53
۞ وما ابري نفسي ان النفس لامارة بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم ٥٣
۞ وَمَآ أُبَرِّئُ نَفْسِىٓ ۚ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةٌۢ بِٱلسُّوٓءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّىٓ ۚ إِنَّ رَبِّى غَفُورٌۭ رَّحِيمٌۭ ٥٣
۞ وَمَآ
ﱁ ﱂ
أُبَرِّئُ
ﱃ
نَفۡسِيٓۚ
ﱄﱅ
إِنَّ
ﱆ
ٱلنَّفۡسَ
ﱇ
لَأَمَّارَةُۢ
ﱈ
بِٱلسُّوٓءِ
ﱉ
إِلَّا
ﱊ
مَا
ﱋ
رَحِمَ
ﱌ
رَبِّيٓۚ
ﱍﱎ
إِنَّ
ﱏ
رَبِّي
ﱐ
غَفُورٞ
ﱑ
رَّحِيمٞ
ﱒ
٥٣
ﱓ
Я не оправдываю себя, ведь душа человека повелевает зло, если только мой Господь не проявит к ней милосердия. Воистину, мой Господь - Прощающий, Милосердный».
Тафсиры
Слои
Уроки
Размышления
Ответы
Кираат
Хадис
Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَمَاۤ أُبَرِّئُ نَفۡسِیۤۚ﴾ مِنْ الزَّلَل ﴿إِنَّ ٱلنَّفۡسَ﴾ الْجِنْس ﴿لَأَمَّارَةُۢ﴾ كَثِيرَة الْأَمْر ﴿بِٱلسُّوۤءِ إِلَّا مَا﴾ بمعنى من ﴿رَحِمَ رَبِّیۤۚ﴾ فعصمه ﴿إِنَّ رَبِّی غَفُورࣱ رَّحِیمࣱ ٥٣﴾